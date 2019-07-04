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تمكنت 5 فرق اطفاء ظهر أمس من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن لشركة معدات بحرية في منطقة الشويخ الصناعية. ووفق مصدر افاد ان بلاغا ورد ظهر أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في مبنى بمنطقة الشويخ الصناعية وعلى الفور توجه رجال اطفاء 5 مراكز وهي الشويخ الصناعية والمدينة والسالمية والفروانية والاسناد لموقع الحريق حيث تبين ان مخزناً بمساحة الف متر خاصاً للمعدات البحرية اندلعت به النار فتم اخلاؤه من العمال ومن ثم محاصرة النار واخمادها من خلال عزلها وعدم امتدادها الى المحال والمخازن المجاورة. واكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق اسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية والسيطرة على النار قبل امتدادها الى المباني المجاورة. واوضح المصدر ان الحريق اتى على محتويات المخزن دون ان يتسبب باصابات وقد تم استدعاء خبراء الحرائق لمعرفة اسباب الحريق.

