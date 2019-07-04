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تم التحفظ على محتويات 5 حاويات وصلت إلى ميناء الشويخ محملة بكميات ضخمة من العطور وأدوات المكياج وألعاب الأطفال وتيشيرتات رياضية وجميعها تحمل أسماء ماركات عالمية، وذلك تمهيداً لعمل محضر وإتلاف البضائع جميعها باعتبارها مخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وكان نائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل العبدالله الصباح، تلقى إخطاراً من مدير جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي، بوصول الحاويات إلى ميناء الشويخ وبفتح الحاويات عثر فيها على البضائع المخالفة للملكية الفكرية وتبين انها مقلدة وفي طريقها لأن تباع في الأسواق باعتبارها بضائع أصلية.

إلى ذلك وخلال قيام المفتشين الجمركيين في ميناء الشويخ بالتدقيق على حمولة 4 حاويات وجميعها 40 قدماً قادمة من دولة خليجية لصالح شركة تبين ان حمولة اثنتين منها بالكامل عطور وثالثة مكياج ورابعة ألعاب أطفال وتحمل اسم ماركات ولكنها مقلدة.

