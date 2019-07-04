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الوفيات


زهرة علي حسين محمد بوعباس، أرملة خضير نجم عبدالله بوعباس 67 عاما، شيعت، الرجال: المنصورية، حسينية الاوحد، ق 1، ت: 99656493، النساء: الدسمة، ق 5، ش 59، م 9، العزاء عصرا، ت: 99844657.
فضيلة علي محمد الصقعبي، زوجة خالد محمد الصقعبي 65 عاما، شيعت، الرجال: النزهة، ديوان الصقعبي، ق 2، شارع ناصر ابراهيم الصقعبي، ت: 66329970، 66063636، النساء: مشرف، ق 4، ش 8، م 14، ت: 25390311.
محمد خالد سعود البراك 7 اعوام، شيع، الرجال: صباح السالم، ق 5، ش 1، م 9، ت: 99277570، النساء: الدعية، ق 1، ش 13، م 11، ت: 66661161.
خليل احمد طلاع القديري 54 عاما، شيع، الرجال: الدعية، ق 4، ش 48، م 6، ت: 66161062، النساء: الشهداء، ق 5، ش 501، م 51.
حصة عبدالله المسلم العتيبي، أرملة ماطر مرزوق العصيمي 84 عاما، شيعت، الرجال: خيطان، ق 5، شارع ناصر الجبري، ديوان المسلم، ت: 99772558، النساء: العدان، ق 8، ش 11، م 27، ت: 50675576.
وداد محمد ملا حسين التركيت، أرملة محمود عبدالله اسحاق التركيت 81 عاما، شيعت، الرجال: ديوان التركيت، الفيحاء، ق 1، شارع عبدالعزيز المزيني، ج 11، م 1، ت: 67779021، النساء: بيان، ق 2، الشارع الثالث، م 66، ت: 66333663.
سليمان علي محمد العنزي 42 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: العديلية، ق 2، ش 24، م 6، النساء: مشرف، ق 6، شارع عبدالرحمن الزبن، م 8.
أمل علي جولان، زوجة محمد غالب البصيري 60 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 99467090، 97774625، النساء: القرين، ق 4، ش 23، م23، ت: 96949511، 97912675.
بدرية عبدالله مبرك العنزي، أرملة خلف مبروك عبدالمجيد 71 عاما، شيعت، الرجال: الصباحية، ق 1، ش 15، م 11، ت: 99339996، النساء: شرق الاحمدي، ق 3، الشارع الرابع، م 40، ت: 99839996.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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