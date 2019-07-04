أول النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى د. نايف الحجرف وزير المالية أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة به من قبل أعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس مشيدا سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محوري الاستجواب المقدم وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

من جانب اخر استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمشد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة. من جانب اخر بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد برقية تهنئة الى وزير المالية د. نايف الحجرف وذلك بمناسبة الثقة الغالية التي اكدها له مجلس الامة في جلسته التي عقدت أمس، مشيدا سموه بالأداء المتميز والطرح الراقي الذي جاء وفق منظومة الكويت الديموقراطية وفقا لما يقضي به دستور البلاد داعيا الله عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد حفظه الله وجعله ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني. من جانب اخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد أمس سمو الشيخ ناصر المحمد، واستقبل سمو ولي العهد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.

واستقبل سموه سفير الكويت لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية مجدي الظفيري. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

