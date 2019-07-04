أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والثالثة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وبسعي البلدين الصديقين المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتيهما المشتركة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلة.

