الأولى

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة ستكرس جهودها خلال العطلة البرلمانية للاعداد الجيد لدور الانعقاد المقبل بدراسة جميع القضايا لتحقيق مزيد من الإنجاز من أجل رفع معاناة أهل الكويت من ضغوط الحياة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه امس في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15.

وقال ان تحديات المستقبل كبيرة لوضع الكويت في مصاف دول العالم المتقدم ورفع ترتيبها في المؤشرات الدولية ولن يكون ذلك إلا بالعمل الجاد على تلبية احتياجات المواطنين ووضع الحلول الجذرية لقضايا تتفق الحكومة مع مجلس الأمة على أولوياتها.

واضاف: إننا اليوم لسنا في مقام استعراض الانجازات ولكن مما هو جدير بالتنويه أن دور الانعقاد الحالي كما عهدنا دائما قد شهد طرحا حكوميا اتسم بالموضوعية والشفافية في جميع الموضوعات وعملت الحكومة على توفير كل الأسباب للمجلس حتى يؤدي دوره المنشود ويمارس التزاماته الدستورية على الوجه الأكمل.

واشار سموه الى ان جميع الملاحظات والآراء والمقترحات الوجيهة التي أبداها الأعضاء عند نظر الميزانيات والحسابات الختامية وتقارير اللجان البرلمانية وتوصياتها خلال الجلسات الأخيرة تعكس توجها إيجابيا ورغبة صادقة في الإصلاح والاستجابة لتحقيق نقلة نوعية بجوهر العمل البرلماني تجسيدا لأماني وتطلعات أبناء هذا الوطن .

وقال: إننا بمزيد من التفاؤل والمحبة نفتح الأبواب للتعاون الإيجابي المثمر مع مجلس الامة لاسيما وأن الحكومة عازمة على إيلائها ما تستحق من الاهتمام والعمل على الاستفادة من جميع ما دار في الجلسات من مناقشات واقتراحات وذلك في تقويم ومتابعة مسيرة العمل على نحو منهجي يسهم في تحقيق الإنجازات التي نصبو إليها جميعا.

واضاف: مجلس الامة حقق إنجازات مشهودة تمثلت بإقرار العديد من القوانين المهمة التي سيشهد المواطنون نتائجها ومردودها الطيب على مختلف الأصعدة والميادين ونحن على أمل اللقاء القريب في دور انعقاد قادم بحاجة أكثر من أي وقت مضى ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن نكون مدركين لما يجري في منطقتنا وفي العالم أجمع من تحديات وتطورات متسارعة لا يمكن إغفالها أو التقليل من شأنها والانشغال عنها والتي تستوجب منا كل الاهتمام والمتابعة لتحصين الكويت من افرازاتها وتداعياتها.