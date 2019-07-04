الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الأوضاع التي تعيشها المنطقة تحتم علينا كبرلمانيين التصرف كرجال دولة وتحمل المسؤولية الوطنية مشيرا الى ان قياس النجاح يكون بجودة الإنجاز والمكتسبات لا بكثرة التشاحن.

واعلن في كلمة له امس في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 ان المجلس بتعاون السلطتين حقق في دور الانعقاد الماضي انجازات باقرار 22 قانونا مقارنة مع 12 قانونا تم اقرارها في دور الانعقاد الثاني وستة قوانين فقط في دور الانعقاد الأول.

وقال: اننا كبرلمان وحكومة مطالبون بالاحتكام دوما الى لغة الأرقام والحقائق ككشف حساب مفتوح وشفاف أمام الشعب الكويتي الذي ينظر ويراقب ويتأمل من سلطتيه التنفيذية والتشريعية إنجازات يتلمسها على أرض الواقع.

وأضاف الغانم ان كلام سمو أمير البلاد في رمضان الماضي لا يزال ملء السمع وحديثه الذي تضمن دعوات صريحة ومباشرة لا مواربة فيه إلى ضرورة التحلي باليقظة وتحمل المسؤولية وتقدير الظروف التي نمر بها.

وذكر انه لترجمة دعوات وتخوفات سمو الأمير وتحذيراته لابد من ممارسة قدر عالٍ من تحمل المسؤولية والتحلي بأقصى درجات النضج والحكمة موضحا ان تحمل المسؤولية تعني عملا تشريعيا منظما ومحترفا وخطابا سياسيا جامعا وعاقلا وأداء رقابيا راقيا وناضجا وتعاونا برلمانيا متكافئا.

وقال: إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جسيمة وقدرنا ان نكون في هذا المكان وفي هذا التوقيت لنمارس قدرا عاليا من تحمل المسؤولية ونتحلى بأقصى درجات النضج والحكمة وتحمل المسؤولية هنا تعني عملا تشريعيا منظما ومحترفا وخطابا سياسيا جامعا وعاقلا وأداء رقابيا راقيا وناضجا وتعاونا برلمانيا متكافئا ومثمرا ومن دون تلك الوصفات الضرورية للانجاز سنظل نراوح في مكاننا أو في احسن الأحوال ستكون حركتنا في غاية البطء والوقت هنا عامل مهم ونحن لا نملك ترف الانتظار والتكاسل فالعالم من حولنا يمضي بسرعة ولا ينتظر أحدا.