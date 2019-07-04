الأولى

انقلبت الأوضاع داخل قاعة عبدالله السالم اذ تحول شهود الإثبات الذين كانوا المحور الرئيس لاستجواب وزير المالية د. نايف الجحرف الى شهود نفي، ما جعل النائب محمد هايف في موقف لا يحسد عليه، خاصة مع تصدي النائبين نايف المرداس وعلي الدقباسي للاستجواب كون الاول من ابرز المتوافقين مع أطروحاته والثاني من المنافسين له في مقاعد الدائرة الرابعة.

واكد النائب الدقباسي ان الانقلابيين على المبادئ معروفون، وان مقدم الاستجواب كان يريد مساءلة وزير الداخلية وحين عجز عن ذلك وجه استجوابه لنايف الحجرف. وقال: لا اقبل الدخول بحفلة الزار، ولا ترهبني وسائل فرقة حسب الله، الذين حاولوا ترويج اسمي معارضا للوزير للضغط علي وارهابي حتى افعل ما يريدون، علما بأنني لم اعلن موقفا مسبقا ازاء الوزير حتى هذا اليوم.

وزاد: ما حصل للوزير ظلم وزور وبهتان، والقصة ليست دفاعي عن الحجرف وسواه، انما خشية على الكويت من الارهاب، وحماية لها من الاسلاميين السياسيين، الذين لا يراعون أجواء المنطقة، وانا اليوم ادافع عن امن الكويت وعن الحريات.

ومضى الدقباسي يقول: لا تجرون الكويت الى انحدار في العمل البرلماني، فالكل يعلم نوايا الاسلاميين وتجاوزاتهم، وأنا لا تروعني الشيكات المتطايرة ولا الاعلام الفاسد.

واستطرد: اشهد الله ان الوزير صادق وانه جاءنا في ندوة لابداء وجهة نظره ومد يد التعاون من اجل مصالح المتقاعدين، لكن في نهج الإسلاميين ان الوزير قبل اسبوع كان مسلما، واضحى الان مؤيدا للربا، رغم ان الجميع يعلمون ان نظام الاستبدال لا يغيره الوزير، وانما التشريعات.

وأضاف: المطلوب اليوم ليس مواجهة الربا فحسب، انما مواجهة الارهاب، فالله تعالى يقول لا اكراه في الدين، لكن في السياسة يعيش الظالم دور المظلوم، وواضح ان الانتخابات اقتربت والبعض بحاجة الى بروفة قوية لها، وأنا افزع لله والكويت.

ولفت بقوله: التاريخ زاخر بنماذج من الجماعات الاسلامية التي تدعي السياسة ثم تروع الناس وترهبهم كجماعة جهيمان وداعش وغيرهما، بعكس العمل السياسي الحقيقي الذي هو فن الوصول الى الممكن، ولذلك اقول للمتذرعين بحماية الدين: اين انتم من اسلمة القوانين؟ ام ان حملتكم الانتخابية هي الربا؟

وأشار الى ان المستجوبين لم يمنحوا الحجرف فرصة للعمل والتعاون على تعديل الاستبدال لان تويتر ضغط عليهم واثر فيهم خاصة بعد تراجعهم عن استجواب وزير الداخلية، معتبرا القضية كروتة وطقطقة واسترزاق ومتاجرة.

وافاد: الكويت وحكومتنا هي رأس المال، وحين خرجنا للشارع ورفضنا الصوت الواحد وقاطعنا الانتخابات كان موقفا لوجه الله، واتت حكومة جديدة ومجلس جديد انما النهج الجديد لم يأت بعد، واليوم اتضح ان المجلس تراجع بحواره القبلي، ونخشى مستقبلا من الدخول باصطفاف افخاذ القبائل.

واشار الدقباسي الى ان مجالس الصوت الواحد شهدت في فترة وجيزة 20 استجوابا، في حين ان المجالس السابقة لم تشهد ما شهدناه بالصوت الواحد، ولذلك نقول: هالله هالله بالكويت في هذا الوقت والذيب بالجليب.

وبين ان الناس تريد حلا حقيقيا لمشكلة القروض وتريد انتعاش الجزر ورؤية مشاريعهم الاسكانية، ولا تريد التسكب الانتخابي، فشعبنا ذكي لا يركب الباص بالترهيب، وهو نفس الشعب الذي اتى بأحمد الخطيب وشرائح وطنية متلألئة، اما ما نراه اليوم فهو اختطاف وترهيب للرأي العام، ولذلك ادعو الاسلاميين الى اسلمة القوانين ان كانوا جادين وصادقين والى وقف مسلسل الاستجوابات السمج.

من ناحيته، قال النائب نايف المرداس: لما وقع هايف على طلب طرح الثقة اتيته انا وماجد المطيري ومحمد الحويلة وطلبنا منه سحب اسمه من طلب الطرح،فوافق بشروط هي تطبيق الاحكام القضائية للموظفين، والغاء الفوائد، وتغيير نظام الاستبدال، وتطبيق فتوى 2010 ووافق الوزير، ونفذ بالفعل الوعد الاول ثم سار في الثاني الذي لم يكن ليتحقق الا بتعديلات تشريعية، وبالفعل قام الوزير باتباع الاجراءات الصحيحة للتعديل، ثم قدم هايف اقتراحا بقانون، ولما بدأت الاجتماعات مع مؤسسة التأمينات وقع تحت ضغط الشارع وارسل لنا مسجات بأن لنا مهلة حتى شروق الشمس لتنفيذ الشرط الثاني والا تقديم الاستجواب.

واضاف: كنت اتمنى ان يكتفي هايف بترك الحكم للنواب، اما ان يكون خصما الى حد وصف من لا يقف معه وكأنه مؤيد للربا فهذه طامة كبرى، فهل النواب السابقون كلهم كانوا يقبلون الربا خاصة من عدلوا القانون في عام 2005 ومنهم محمد المطير ومسلم البراك وفيصل المسلم وابورمية وغيرهم.

وأفاد: لماذا انتظر هايف من 2010 الى الان لتعديل الربا رغم ما كان لدينا من اغلبية في مجلس 2012 حين استجواب مصطفى الشمالي؟ ان المتقاعدين لا يريدون رأس نايف الحجرف انما يريدون تعديل نظام الفوائد الفاحشة وهو متعهد بالعمل على ذلك.

ومضى يقول: محمد المطير وهايف دخلا في حملات انتخابية وصورا المؤيدين للوزير على انهم ضد المتقاعدين، رغم ان المتقاعدين اهلنا واباؤنا ونحن منهم، ومواقفنا تشهد بذلك، وحتى اللحظة لم يرفض مقترح ضد المتقاعدين حتى نتهم نحن، ويطلب طرح الثقة بالوزير.

وقال المرداس: نعم الوزير عجمي وانا من بني يام لكن معاذ الله ان اقدمه على الكويت، وفي الوقت نفسه ليس من المروءة ان اشارك باعدامه سياسيا، ولا يرهبني اتهامي بالفزعة القبلية، لاني اشهد للوزير بنظافة اليد والتعاون مع اللجنة المالية من اجل ايجاد حلول لنظام الاستبدال.

وأضاف: الاستبدال ليس ربا صريحا انما هو شبهة ربا، وهايف يعلم ذلك، ونحن امام مقترحات لحل نظام الاستبدال وقد طلب الوزير خمسة اسابيع لدراستها لكن كانت هناك عجلة، ومن المعروف ان من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، والاستجواب لايكون مستحقا الا حين يخل الوزير بوعده وبالمدة التي طلبها.