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عواصم- الوكالات: كشفت ايران انها اعدت «10 خطط استباقية» تطال بعضها دولا في الجوار لمواجهة الولايات المتحدة بالتزامن مع قرارها تحدي التحذيرات الاميركية والأوروبية وتنفيذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي واعادة تشغيل مفاعل «اراك» اعتبارا من يوم الاحد.

وكشف أمير حسين قاضي زاده هاشمي رئيس الكتلة النيابية الخاصة بـ«الإجراءات الاستباقية ضد التهديدات الأميركية» عن وجود 10 خطط مقدمة من قبل مجلس الشورى الايراني (البرلمان) ضد الولايات المتحدة، بعضها يطال دولا في الجوار.

ونقلت وكالة أنباء «إسنا» عن هاشمي قوله إن الخطط هي ضمن إجراءات طالب بها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بهدف التعامل على قدم المساواة مع قرارات الكونغرس في الولايات المتحدة. في غضون ذلك تجاهلت ايران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا وأعلنت أمس أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم الى درجات تتجاوز الحد المسموح به. وأعلن الرئيس الايراني حسن روحاني هذا الاجراء خلال جلسة مجلس الوزراء مكررا التعبير عن امتعاضه من مواقف الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، محملا هذه الدول مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل اليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأوضح الرئيس الايراني أن قرار طهران مرتبط بواقع أن الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم، بحسب قوله التزاماتها بشكل كامل حيال ايران. وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الايراني «في 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».

وحذر روحاني أيضا من انه اعتبارا من 7 يوليو يمكن أن تستأنف ايران مشروعها الاساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق.

وخاطب روحاني الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) قائلا «اذا اردتم التعبير عن أسف، فقد فات الاوان واذا اردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الان».وأضاف الرئيس الايراني «سنطبق بنسبة 100% الاتفاق حين تتصرف الاطراف الاخرى بنسبة 100%» بموجب بنوده.

في المقابل حذّرت فرنسا امس إيران من أنها «لن تربح شيئاً» من خروجها من الاتفاق النووي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان تراجع إيران «ليس من شأنه سوى زيادة التوترات الشديدة أصلاً في المنطقة».

لكن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال امس ان الآلية المالية التي أقرتها الدول الاوروبية للتعاون مع طهران «لا وجود لها».وأضاف في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان «آلية «إنستكس» لا وجود لها وحتى لو تم إطلاقها فستكون مقدمة للتعهدات الاوروبية لذا يتعين على الاوروبيين تنفيذ التزاماتهم».