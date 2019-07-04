الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته امس على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع إلى الحكومة، رافضا إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية إلى الحكومة حيث اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن هناك حلاً معمولاً به لأصحاب الجوازات تلك إذ صدرت لهم بطاقة تأمين صحي، لافتا إلى أن الجوازات المزورة مفهوم لا وجود له، وهناك دول من غير الممكن تزوير جوازاتها، إنما هناك جوازات صدرت وانتهت ولم يتم تجديدها من الدول.

كما أحال المجلس 5 تقارير للجان تحقيق برلمانية إلى النيابة شملت تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والقانونية والإدارية لوزارة الصحة ، وتقرير لجنة المرافق عن عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في مارس من العام 2017، وتقريري لجنة حماية الأموال العامة بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها، وبشأن تخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل هيئة الزراعة والثروة السمكية.

وشملت أيضا تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار وما ترتب عليها من أضرار، وكذلك معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.