وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية على عدد من الشركات في عموم المحافظة للتأكد من سريان ترخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة. وأوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م ميساء بوشهري بأن الجولة اسفرت عن تحرير مخالفة لشركة قامت باستغلال أراضي تابعة لأملاك الدولة بمساحة 2801م2 بوضع مكاتب مؤقته وتشوينات مبينة بأن المخالفة جاءت بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/148/11/84 وقد بلغت قيمة المخالفة 130 ألف دينار.

