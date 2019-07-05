وطن النهار

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان إن مقسم مدينة صباح الاحمد السكنية يستوعب 30 الف خط ويعمل بتقنية الالياف الضوئية (الفايبر اوبتيك ) بشكل كامل خالية من الكوابل النحاسية القديمة .

واوضح الروضان على هامش افتتاحه اهتمام وزارة المواصلات بتقديم مختلف الخدمات المسؤولة عنها على الوجه الأكمل بتوجيه واضح من سمو رئيس مجلس الوزراء وبتعاون اخواني الوزراء المختلفين وتوفير261 موظفاً سيكون تحت خدمة اهالي منطقة سكان مدينة صباح الاحمد.

وذكر إن الوزارة انتهت من تجهيز وتشغيل المقسم بشكل فعلي مشيراً إلى انه تم خلال الاسبوع الماضي التشغيل التجريبي للمقسم وتبين بان المقسم على استعداد تام لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمة الهاتفية وتشغيلها خلال فترة وجيزة من تقديم الطلب.

وأشار الروضان إلى أن الاحتفال بافتتاح مقسم مدينة صباح الاحمد القائم على تقنية الالياف الضوئية يترجم تنفيذ احد مشاريع الدولة التنموية (الالياف الضوئية) لما له من أهمية بالغة في تطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد ونقلها لمراحل متطورة بعد توفر البنية التحتية المناسبة واللازمة لتطوير الخدمات المتنوعة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية وغيرها، والتي تعتمد اعتمادا اساسيا على التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والتطبيقات المختلفة على شبكة الانترنت.

من جانبها اكدت وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب بانه تم تجهيز المقسم خلال الفترة الماضية بكافة المستلزمات المطلوبة لتشغيل المقسم وتقديم الخدمة للراغبين بالحصول عليها.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة لتشغيل المقسم تضمنت نقل موظفين وموظفات من سكان مدينة صباح الاحمد للعمل بالمقسم وادارة اقسامة وفقا للتخصصات المطلوبة.

وناشدت الشهاب المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الهاتفية مراجعة المقسم مصطحبين معهم صورة من البطاقة ورقم صندوق الالياف الضوئية ورقم الالي للمنزل .

وعلى هامش الافتتاح كشفت الـ شهاب عن أن الفترة المقبلة ستشهد اقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المواصلات حيث يتم العمل حالياً على تقييم الموظفين والبونص والدرجات الوظيفية بالاختيار وسيعقب ذلك تسكين الوظائف الإشرافية.

واكدت على انه تم الانتهاء من مرحلة انشاء مبنى البريد العام وبإنتظار ايصال التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء لتباشر بعدها وزارة المواصلات اجراءات تشغيله حسب الجدول الزمني المحدد سلفا.

وحول وجود عدد من محال الكافتيريا المعطلة عن العمل في بعض مقاسم وزارة المواصلات افادت شهاب بأن الوزارة تنتظر الإفادة بهذا الشأن حتى تباشر العمل بهذا الصدد، لاسيما ان هناك دراسات للإعلان عن فتح باب الاستثمار في مقاسم وزارة المواصلات

بدوره قال رئيس لجنة اهالي مدينة صباح الاحمد التطوعية تركي العصيمي ان وزارة المواصلات حرصت على تشغيل خدماتها في المدينة تحت توجيهات وزير التجارة والصناعة وزير المواصلات خالد الروضان ووكيل وزارة المواصلات خلود شهاب ونتوجه لهم بالشكر على هذا الانجاز والافتتاح اليوم تكليل لجهودهم بهذا الصدد مؤكداً أن اللجنة تتابع مع جميع الوزارات الخدمية لانجاز أعمالها وتشغيل خدماتها بشكل تام كما تقوم بالتنسيق مع لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وهناك تعاون ملحوظ من قبل جميع الوزارات لتشغيل الخدمات على وجه السرعة خاصة وان من اهم الخدمات التي يترقبها الاهالي الجامعات والمعاهد وما يخص خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

