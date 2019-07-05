وطن النهار

وقعت جامعة الكويت أمس الأول الاربعاء اتفاقية تعاون في مجالين البحث والتنمية الاستراتيجية مع شركة نفط الكويت (KOC) بهدف التعاون البحثي في مجال المكامن والنفط الثقيل والغاز الطبيعي. وقال مدير الجامعة د. حسين الأنصاري في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية ان الاتفاقية مدتها خمس سنوات وتهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير القدرات في البحث، مضيفا ان الجامعة يقع على عاتقها مسؤولية دعم الاهتمامات البحثية وتحقيق التقدم العلمي عبر الشراكات الخارجية لتوجيه عملية البحث المؤسسي نحو الامتياز المبدع والابتكار والمخرجات البحثية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبشرية. وأعرب الأنصاري عن سعادته بهذا التعاون البحثي المشترك بين الجانبين مضيفا أن الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية جامعة الكويت.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا بشركة نفط الكويت نايف العنزي في تصريح مماثل أهمية التعاون بين الطرفين فيما يخدم البحث والتطوير والتنمية الشاملة والتي تصب في مصلحة الكويت، مشيداً بدور الباحثين في جامعة الكويت وخبرتهم في الأبحاث التطبيقية التي تخدم القطاعات النفطية كافة مضيفا أن هذه الاتفاقية تغطي التعاون البحثي بين الجامعة وشركة نفط الكويت في ظل التحديات التي يواجهها القطاع النفطي التي يفرضها الواقع التكنولوجي.

وأكد السعي إلى تحسين عمليات انتاج وتكرير النفط وتطوير العمليات الصناعية والتكنولوجية عبر البحث العلمي للتوصل إلى أنسب الحلول التي تتوافق مع طبيعة الصناعة النفطية والأولويات الاستراتيجية للبلاد.

يذكر انه وبموجب الاتفاقية ستعمل جامعة الكويت ممثلة بمكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات التابع لقطاع الأبحاث على التركيز على عملية دعم صنع القرار في الشركة حول حماية الملكية الفكرية، وسيتضمن ذلك براءات الاختراع وتحليل القيمة التقنية والتسويقية للملكية الفكرية بهدف مساعدة عملية صنع القرار الاستراتيجي حيث ستتيح الاتفاقية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مع الباحثين من شركة نفط الكويت.

وقع الاتفاقية كل من مدير الجامعة د. حسين الأنصاري ونائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا بشركة نفط الكويت نايف العنزي بحضور أمين عام الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي ونائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور جاسم الكندري وعمداء كليتي العلوم والهندسة والبترول ومدير مجموعة البحث والتطوير أحمد الجسمي.

