وطن النهار

لندن- «كونا»: أنهت لجنة التوجيه الكويتية- البريطانية المشتركة أعمال الدورة الـ 14 أمس الخميس باتفاق الجانبين على مواصلة التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر الجانبان في بيان ختامي مشترك بعد توقيعهما خطة العمل المشتركة للأشهر الستة المقبلة ان التعاون سيركز بشكل خاص على قطاعات التجارة والاستثمار والهجرة والأمن والدفاع اضافة الى الأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والثقافة. واضاف البيان انه تم وللمرة الأولى بحث سبل التعاون في مجال التنمية الدولية من خلال تشجيع التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية العربية ووزارة التنمية الدولية البريطانية. واكد أن الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وعن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أندرو موريسون بحث ايضا قضايا الدفاع بهدف استكشاف المجالات التي يمكن من خلالها زيادة فرص التدريب والتمرين البري والجوي والبحري.

واشار الى ان الطرفين صادقا على خطة العمل المشتركة بشأن امن الطيران والهجرة مع وجود مشروع لتبادل المعلومات وتدريبات حول الإرهاب وامن المطارات مضيفا ان الاجتماع تخللته مباحثات إيجابية ومفيدة عن الامن السيبراني مع تعهد الجانب البريطاني بمواصلة دعم هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت.

وذكر البيان ان الاجتماع اكد أهمية الشركات البريطانية والكويتية في تطوير العلاقات التجارية وزيادة التجارة بين البلدين اضافة الى المشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية.

ولفت الى ان الصادرات البريطانية للكويت بلغت 2?5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3?15 مليارات دولار) العام الماضي مع وصول إجمالي التجارة الثنائية الى حوالي أربعة مليارات جنيه (حوالي خمسة مليارات دولار).وبين انه تم تحديد العديد من الفرص الجديدة والمثيرة للاهتمام في قطاع الاغذية والمشروبات مؤكدا التزام الطرفين بإزالة الحواجز التجارية أمام هذا القطاع.

واضاف البيان ان الجانبين اعربا ايضا عن الالتزام بمزيد من التعاون في البحث العلمي والتعليم وحماية البيئة والعمل على تطوير الاقتصاد الإبداعي في الكويت، مشيدين في هذا الإطار بالأهمية المستمرة للجنة التوجيه المشتركة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وثمن الجانبان نجاح الاحتفالات المشتركة المتزامنة مع مرور 120 عاما على توقيع معاهدة الصداقة بين الكويت والمملكة المتحدة معربين عن الامتنان للتقدم الذي تم إحرازه خلال مباحثات الاجتماع الـ 14 للجنة التوجيه المشتركة.

