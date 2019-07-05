وطن النهار

لندن - (كونا): وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أمس الخميس عقدا مع المجلس الثقافي البريطاني للاستفادة من صناعة الاقتصاد المعرفي والتي تعتبر بريطانيا احدى الدول الرائدة في هذه الصناعة. وقال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الانصاري في تصريح لـ (كونا) ان توقيع العقد أمس مع الجانب البريطاني جاء تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الثقافة والفنون في يونيو 2015 .

وأوضح الانصاري ان صناعة الاقتصاد المعرفي تشمل عدة مجالات ابرزها الإعلان والتسويق والهندسة المعمارية والتصميم الجرافيكي وتصميم المنتجات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات الكمبيوتر والمتاحف والمعارض والفنون البصرية.

وأكد الانصاري اهمية التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مثل هذه الصناعات الإبداعية في وقت يتزايد فيه ادراك اهمية وقيمة هذه الصناعة نظرا للطرق التي يحفز بها النمو والابتكار. ووقع عن الجانب الكويتي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور عيسى الانصاري في حين وقع عن الجانب البريطاني مدير عام المجلس الثقافي البريطاني مايكل جوردن. وتاتي مشاركة وفد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة لاعمال اجتماع لجنة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة.

ضم وفد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإضافة الى الدكتور الانصاري كلا من مراقب العلاقات الخارجية محمد بن رضا ومراقب الميزانيات في قطاع الشؤون المالية فاتن الرياحي.

