وطن النهار

أكد رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي ان الدور الفعال والجهود العملاقة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اقناع الكثير من النواب المترددين وبدد مخاوفنا أثمرت هم صدور قانون الاحوال الشخصية الجعفرية بأغلبية كاسحة، بعد تأخُّر دام نحو ستة عقود، مشيرا الى انه ثمرة اقتراحات مقدمة من النواب الشيعة مع النائبين صفاء الهاشم واحمد الفضل وبعدما تعطل في دور الانعقاد الاول والثاني لكنه اقر في هذا الدور بعد ان حصدنا أغلبية التشريعية.

وقال في تصريح له أمس ان الكويت تواجه الصراع من أجل الحرية والعدالة والمساواة منذ اللحظة التاريخية التي سجلت صياغة الدستور، لافتا الى ان فكرة «الكويت للجميع» نهضت بها إرادة هذا الشعب الأبي ليقف أمام العنصرية المقيتة، ويكافح الطبقية المستكبرة، ويجاهد التمييز بل الاضطهاد الطائفي، وأخيراً يصرخ في وجه العصبية القبلية.

وزاد: أننا اليوم نقف على إنجاز وطني غير مسبوق، وخطوة تاريخية فارقة، تعاضدت على تحقيقها السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوافق عليها الشعب بجميع مذاهبه وشرائحه، فكأن الكويتيين عادوا من خلاله إلى سماحتهم ورقيهم ولحمتهم، ونبذوا الطائفيين المعقدين، ولفظوا أعداء الوطن وخصماء الحق واليقين.

واستذكر الشطي الموقف البطولي الذي سطره هذا الشعب أمام الغزو الصدامي الغاشم، لما سقطت التفرقة وزال التمييز، وشعر كل مواطن أن الكويت له ولغيره على السواء.

وأضاف: الحق والصدق هو في مقولة مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام: «ما ضاع حق وراءه مطالب»... إنني أسجل بفخر واعتزاز إنجاز هذا العمل العظيم، وأرفعه تاجاً على رأس الكويت، ومفخرة حق للكويت أن تباهي بها وهو يحقق العدل والانصاف ويخطو خطوة كبيرة في طريق العدالة والمساواة ورفع الحيف والظلم عن شريحة أساس وفئة كبيرة من المواطنين.

ونوه الشطي بالمطالبات الحقيقية للراحل سيد محمد باقر المهري وبجهود لجنة صياغة القانون من علماء دين وقانونين وبجهود الرعيل الأول من النواب، الذين قضوا حياتهم يتطلعون لهذا الهدف، سواء في آمالهم أو في مساعيهم،

وختم بقوله: إن إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بعد تأخُّر دام نحو ستة عقود، حتى غلب اليأس بعض النفوس الطيبة، فما عادت تصدِّق ما جرى ووقع، وتحسب أن هذا من قبيل المراوغة والتحايل الذي خلق تلك المماطلة الممتدة.

وأوضح الشطي : أن انجاز القانون لم يكن وليد اللحظة إذ بدأ العمل به منذ الستينيات وفي هذا المجلس قدمنا الاقتراح ولم يخرج التقرير من اللجنة التشريعية وعملت مع النائب أحمد الفضل على تجهيز التقرير بعدما أصبحت رئيسا ولكن موافقة الحكومة مشروطة بموافقة المجلس الأعلى وكان لديها بعض الملاحظات وفي النهاية تمت الموافقة واقر القانون.

وثمن الشطي: بالجهود الكبيرة والعملاقة التي ابداها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتوجيه جهوده لاقرار القانون واقناع النواب المترددين ، وحتى ليلة التصويت كنا نخشى من اللحظات الأخيرة ، لكن الرئيس الغانم طمأنني أن التقرير سيصدر ، وخرج بشبه أغلبية كاسحة.

