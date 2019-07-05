وطن النهار

اشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بالعلاقات الكويتية المصرية التي وصفها بالنموذج الذي يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول.

وقال الجبري في تصريح للصحافيين عقب مشاركته احتفال السفارة المصرية لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة يوليو التي اقيمت مساء اول من امس بفندق الملينيوم ان العلاقات الكويتية المصرية تشهد تطورا وتزداد رسوخا مع الأيام بفضل رؤى وتوجيهات القيادة السياسية للبلدين.

ونوه بالزيارات المتبادلة على مختلف المستويات وبالتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية تجاه القضايا الاقليمية والدولية، مبينا ان العلاقات المشتركة تزداد تطورا ورسوخا في المجالات كافة، لافتا الى ان المشاركة في احتفالات السفارة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو «تعبر عما تكنه الكويت قيادة وشعبا من محبة واعتزاز لمصر التي تعد قلب الأمة العربية» مشيدا بما تشهده مصر من انجازات تطال جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات.

علاقات راسخة

من جانبه اشاد نائب وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فهد العوضي بالعلاقات الكويتية - المصرية التي وصفها بالمتميزة وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته احتفال السفارة المصرية بعيد 23 يوليو: الكويت تربطها مع مصر علاقات قديمة وراسخة وقوية والعلاقات تشهد تطورا وازدهارا استنادا لتوجيهات قيادتي البلدين، مشيرا الى انعقاد اللجنة الثنائية العليا بين البلدين والتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون وكانت هناك زيارات عديدة عالية المستوى للتشاور وتبادل الآراء في مختلف القضايا، لافتا الى ان الزيارة التي كانت مقررة في يونيو الماضي لسمو رئيس مجلس الوزراء الى القاهرة اجلت لاسباب خاصة طرأت في ذلك الوقت وسوف نعمل على ان تتم هذه الزيارة في اقرب وقت ممكن ويمكن ان تتم خلال الشهرين المقبلين من اجل تعزيز العلاقات في مختلف الصعد.

وحول الملفات التي يمكن ان تناقش خلال هذه الزيارة قال العوضي: بالنسبة لنا اللجنة العليا المشتركة مظلة يبحث تحتها كل ما يتعلق بالقضايا الثنائية ولا توجد لدينا اي مشاكل وكل ما يمكنه تعزيز العلاقات الثنائية تم طرحه خلال اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة وتأتي الزيارة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه وتبادل الآراء حول القضايا في المنطقة.

وحول احتفال الشعب الفلسطيني بموقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية اجاب نحن نشعر بالفخر لانتمائنا للكويت والحمدلله لمسنا ردود الفعل لموقفنا من قبل الاشقاء الفلسطنيين او دول اخرى وكانت هناك ردود افعال ممتنة ومساندة للكويت في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا انه موقف الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وبشأن دور الكويت في مجلس الامن بخصوص القضايا العربية وخصوصا ما يحدث في ليبيا وبعض المناطق المشتعلة قال العوضي: نحن صوت العرب في مجلس الامن وكل ما يتعلق بتعزيز استقرار امن هذه الدول يصب في مصلحة الكويت ونحن نسعى الى الحل السملي ونشجع عليه والالتزام بقرارات الامم المتحدة والجهود التي يقوم بها مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة في هذا الملف ونتمى ان يتوصل جميع الاطراف الى اتفاق لانهاء هذا الصراع.

بدوره هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك مصر قيادة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لهم التقدم والنجاح، مشيرا الى ان العلاقة بين البلدين الشقيقين علاقة وطيدة وقوية وتزداد بفضل توجيهات قيادتي البلدين وخير دليل وجود الجالية المصرية بالكويت التي تعد الثانية تعدادا تعمل منذ فترة طويلة بالكويت.

مستقبل زاهر

من جانبه قال سير مصر لدى الكويت طارق القوني - في كلمة له خلال الاحتفال، ان احتفالنا بالعيد الوطني اليوم، يأتي تزامناً مع مناسبة عزيزة علينا جميعا كمصريين، وهي الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي انتصرت فيها ارادتنا على قوى الظلام والارهاب، ونجحت جموع الشعب في الحفاظ على الهوية المصرية في ثورة تصحيح مسار فتحت الطريق واسعا امام تحقيق انجازات ضخمة حققتها ومازالت تحققها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بعد تبنى اصلاحات صعبة قدم خلالها الشعب المصري اعظم معانى المثابرة، مما مكن مصر من تحقيق قفزة تنموية هائلة بشهادة جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية، فضلا عن نجاحها في تشييد بنية تحتية بمعدلات غير مسبوقة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا يسعني في هذا المقام الا ان اشيد بالانجاز الذى حققه الوطن بسواعد ابنائه من رجالات القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الارهاب واعادة الأمن والاستقرار للبلاد في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب.

وجدد القوني التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، قيادة وحكومة وشعباً، والتي باتت نموذجاً يحتذى في كيفية ادارة العلاقات بين دولتين شقيقتين في مختلف المناحى، ويعززها التواصل المستمر والزيارات رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمصر لحضور القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي سبقتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت في مايو 2017، معربا عم تطلعه لزيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك لمصر قريباً.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت عن خالص تقدير القيادة المصرية، لما قدمته الكويت من دعم لمصر خلال الفترة الماضية، كما تتقدم للكويت اميراً وحكومة وشعباً بالشكر على استضافتها الكريمة للجالية المصرية.

