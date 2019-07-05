وطن النهار

أعلنت وزارة التربية ممثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة معاودة العمل بالأندية المدرسية المسائية التخصصية (بنين وبنات) مع إيقاف العمل بنادي حولي المدرسي المسائي التخصصي للأوركسترا.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد لـ (كونا) أمس الخميس إن الأندية التي عاودت نشاطها هي نادي الجهراء للسباحة للبنين ونادي العاصمة للسباحة للبنات ونادي العاصمة للروبوت ونادي حولي للسباحة للبنين ونادي حولي للمناظرات.

وأضاف أنه تم طرح مجموعة من النشاطات التربوية الهادفة أمام الطلبة لاختيار المفيد والمناسب لميولهم ورغباتهم مبينا أن هناك عددا من الأندية التي تفتح أبوابها أمام الطلبة على مدار العام كأندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تشتمل أنشطة متنوعة ذات طبيعة خاصة.

وذكر المقصيد أن هذا النشاط ينطلق أيضا من الإيمان بالدور الرائد للأندية المدرسية المسائية ومدى فائدتها للطلاب والطالبات في تنمية هواياتهم ومهاراتهم العلمية وحرصا من الوزارة على حسن استغلال وقت الفراغ والاستفادة القصوى منه وسط المتغيرات التي تطرأ على المجتمع، داعياً الطلبة وأولياء أمورهم إلى الانضمام لتلك الأندية واختيار النشاط المناسب والاستفادة من جميع الإمكانات التي وفرتها الوزارة لهم في كل منطقة سكنية تحقيقا للمشاركة المجتمعية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

