وطن النهار

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة د. ماجدة القطان وعضو اللجنة المركزية لبرنامج فحص العمالة الفنية في دول الخليج عن زيارة 12 مركزاً لفحص العمالة الوافدة في تركيا «اسطنبول- انقرة» لمعاينة وتقويم تلك المراكز الطبية بغرض فحص العمالة الراغبين في العمل بدول الخليج.

وذكرت القطان في تصريح صحافي انه تم رفع التوصيات الخاصة بمراكز فحص العمالة التي تمت زيارتها في تركيا الى اللجنة المركزية لبرنامج فحص العمالة بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد تلك المراكز.

وافادت بأن الزيارات للمراكز المذكورة تأتي حسب الجدول المعد من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في كل من اسطنبول وانقرة. ونوهت القطان الى انه تم الاجتماع مع السفراء والقائمين بأعمال كل من سفارة المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر ومملكة البحرين، الذين أشادوا بأهمية العمل المشترك، وبادروا بتسهيل كل ما يخدم سير عمل اللجنة.

