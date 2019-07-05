مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـالنهار عن الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة للعام المالي 2018/2019، مبينة أن عدد 81 مشروعاً في المرحلة التنفيذية، مقابل 45 مشروعاً في المرحلة التحضرية، بينما لم تبدأ 6 مشاريع بعد.

وأضافت المصادر إلى أن إجمالي عدد المشروعات بلغت 132 مشروعاً، بكلفة إجمالية تبلغ 3.8 مليارات دينار، تم إنجاز ما نسبته 45.4% منها بكلفة 1.7 مليار دينار.

وأشارت إلى أن ركائز الخطة اعتمدت على 16 مشروعاً حكومياً، بكلفة 9.5 ملايين دينار، لم يصرف منها سوى 1.3 مليون بنسبة إنجاز بلغت 14.2%، بينما بلغت المشاريع الاقتصادية المتنوعة 24 مشروعا بكلفة 1.9 مليار دينار، تم إنجاز ما نسبته 55.4%، بكلفة 1.095 مليار.

ولفتت إلى أن عدد مشاريع البنية التحتية المتطورة بلغ 22 مشروعا، بكلفة 654.4 مليوناً، تم إنجاز ما نسبته 44.1% منها، بكلفة 288.3 مليوناً، بينما بلغت مشاريع البيئة المعيشية المستدامة عدد 15 مشروعاً، بكلفة 638.7 مليوناً، تم إنجاز ما نسبته 17.9% منها، بكلفة 114.4 مليوناً.

وذكرت إلى أن عدد مشاريع الرعاية الصحية عالية الجودة بلغت 19 مشروعاً، بكلفة إجمالية 273 مليون دينار، تم إنجاز ما نسبته 26.5% منها، بكلفة 72.6 مليوناً.

وأشارت إلى أن عدد المشاريع في الخطة السنوية 2017/2018، بلغت 149 مشروعاً، بكلفة ناهزت الـ3 مليارات دينار، تم تنفيذ ما نسبته 81% منها بكلفة 2.4 مليار.

ولفتت إلى عدد المشروعات في مرحلة التسليم والتشغيل بلغ 3 مشاريع، مقابل إنجاز 8 مشاريع، ومشروعات في المرحلة التنفيذية 84 مشروعاً، ومشروعات في المرحلة التحضيرية 47 مشروعاً، بينما لم تبدأ منها 7 مشاريع.

