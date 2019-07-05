مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 32?2 نقطة ليبلغ مستوى 5950?4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?54 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 194?07 مليون سهم تمت من خلال 7754 صفقة نقدية بقيمة 59 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 19?6 نقطة ليصل إلى مستوى 4783?7 نقطة بنسبة 0?41 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69?3 مليون سهم تمت عبر 2582 صفقة نقدية بقيمة 6?7 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 38?4 نقطة ليصل إلى مستوى 6544?2 نقطة بنسبة ارتفاع 0?59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 124?6 مليون سهم تمت عبر 5172 صفقة بقيمة 52?3 مليون دينار (نحو 177?8 مليون دولار). وكانت شركات (تمدين ع) و(رمال) و(السورية) و(أولى تكافل) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) و(الامتياز) و(بنك وربة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (يوباك) و(قيون أ) و(ريم) و(المدن) و(جياد) الأكثر انخفاضا.

