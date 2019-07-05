مال وأعمال

شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية، والتي ستكون معنية بمراجعة التصنيف الدولي للأنشطة التجارية، ووضع آليات تطبيقها عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة والمعنية بتنفيذها. وأفادت «التجارة» في بيان صحافي بأنها أصدرت قرار 276 لسنة 2019 في تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للدعم الفني والتخطيط بالوزارة، وضمت في عضويتها ممثلين عن جهات حكومية من المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات، بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة مدير أو ما يعادلها.

وبينت الوزارة أن عضوية اللجنة تتألف من ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة المركزية للإحصاء.

وأضافت «التجارة» أنه من المقرر أن تتولى اللجنة القيام بمراجعة التصنيف الدولي للأنشطة التجارية بناء على ما انتهت إليه لجنة الأنشطة التجارية، ووضع آليات تطبيقها عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة والمعنية بتنفيذها، وتزويد الجهات صاحبة الاختصاص في الرقابة على الأنشطة التجارية التي يتم إقرارها ببيانات الربط الإلكتروني لاستكمالها واعتماد تلك الأنشطة لديها.

