مال وأعمال

الكويت (كونا): انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2?28 دولار ليبلغ 62?34 دولاراً مقابل 63?82 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من صعود أسواق الأسهم الأميركية وبيانات أظهرت أن شركات الطاقة في الولايات المتحدة خفضت هذا الأسبوع عدد منصات الحفر النفطية العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?42 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 63?82 دولاراً كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي 1?09 دولار ليصل الى مستوى 57?34 دولاراً.

