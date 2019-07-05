مال وأعمال

فقدت الكويت - أمس- أحد أبرز شخصياتها الاقتصادية والتجارية محمد رضا يوسف بهبهاني (بوعادل) رئيس مجلس إدارة شركة GMC بعد حياة حافلة بالعطاء والتي شهد لها الجميع بالريادة والتميز.

والعم محمد رضا يوسف بهبهاني هو شقيق المرحومين مراد ومحمد صالح بهبهاني ووالده المرحوم يوسف المعروف بـ «شرين» لحلاوة لسانه وحسن معشره.

ولهذه الاسرة الكريمة دور بارز في الاقتصاد الكويتي حيث اسسوا البنك الأهلي الكويتي واسهموا في تأسيس مصارف أخرى مثل بنك الخليج والأهلي المتحد ويتولى حاليا طلال ابن المرحوم رئاسة البنك الاهلي الكويتي.

والمغفور له، كان صاحب الإسهامات في تأسيس اللبنات الاقتصادية والتجارية، إذ مارس التجارة في شبابه مسجلا نجاحات بارزة رشحته ليكون أحد أبرز وجوه النهضة الاقتصادية.

وقد اسس المغفور له شركة محمد رضا وصالح يوسف بهبهاني عام 1963 وهي الوكيل الحصري لأكبر وأشهر الماركات العالمية، وهي إحدى أكبر وكالات السيارات وأكثرها مبيعا في الكويت ودول المنطقة، ولها تاريخ حافل بالانجازات، والتطور والنجاح.

وفي مرحلة لاحقة، سطع نجم الراحل في عالم التجارة، وتحديداً وكالات السيارات، إذ حصل على العديد من وكالات الشركات العالمية في هذا المجال، على غرار وكالة «ديسيتو» الأميركية، ومن بعدها «جيمس»، بالإضافة إلى وكالة شركة «ميرسك» الدنماركية الشهيرة.

وكان تعاون المرحوم محمد رضا مع شقيقه الاكبر محمد صالح في تسويق العديد من الماركات العالمية في السيارات بالكويت، ونجح كذلك في الحصول على وكالات سيارات يابانية مثل سيارات «ايزوسو» و«سوبارو»، ووكالة سيارات «بونتياك» وسيارات «جيب» الاميركية بالشراكة مع شركة الملا للسيارات، الى جانب وكالة سيارات إسبانية، فضلاً عن وكالات العديد من الساعات العالمية، ووكالة منتجات شركة سفن آب».

عُرف عن المرحوم أيضا اهتمامه بجيل الشباب ليتطور وفق النهج الذي سار عليه رجالات الكويت الأوائل وترك الراحل سيرة ثرية وإرثاً غنياً من العطاء في نشاطات اجتماعية وتجارية متنوعة، ونشأ في بيئة أسرية على عادات وتقاليد أهل الكويت، وكان جده وأبوه يمارسان النشاط التجاري خصوصا تجارة الاراضي والعقارات.

ونجح محمد رضا وشقيقه الأكبر محمد صالح في تملك إحدى أكثر وسائل البيع العصرية رقيا وفخامة ليس على مستوى أسواق المنطقة فحسب، بل على المستوى الدولي، إضافة الى أحدث مراكز الصيانة والورش وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الاوسط قاطبة.

رحل محمد رضا بهبهاني وترك خلفه إرثاً وسجلاً حافلاً من النشاط التجاري، سيبقى راسخاً في ذاكرة الأجيال.

