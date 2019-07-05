مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان التزام الشركة المستمر بالحفاظ على البيئة والصحة والسلامة وتعزيز المعرفة والفهم لإعادة تأهيل البيئة. وان هناك 3 مشاريع لتنظيف التربة. وقال السلطان في كلمته خلال افتتاح منتدى تأهيل البيئة الكويتية الذي نظمته نفط الكويت بالتعاون مع الجهات المشاركة في برنامج الكويت لمشاريع إعادة تأهيل البيئة أن المنتدى يوفر الفرصة لرؤية أوسع للمشاريع في إطار برنامج تأهيل البيئة الكويتية وبشكل خاص عبر حقل نفط برقان الكبير التابع لشركة نفط الكويت في جنوب الكويت.

من جهته اكد مدير مجموعة معالجة التربة في شركة نفط الكويت وممثل الشركة لبرنامج إعادة تأهيل البيئة في الكويت مثنى المؤمن ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على بعض التقدم والإنجازات والخطط المستقبلية المتعلقة ببرنامج معالجة البيئة في الكويت مشددا على اهمية هذا البرنامج لإعادة التأهيل البيئي للكويت.

واكد المؤمن ان مجموعة إصلاح التربة تسعى إلى المزيد من نشر الوعي البيئي والتعريف بالمشاريع مشاريعنا معربا عن امله في ان يكون المنتدى بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة بمجال معالجة التربة.

من جهتها اشارت أمين عام برنامج إعادة تأهيل البيئة في الكويت نهيل عبدالرزاق الى ان نقطة الاتصال الوطنية الكويتية للمشاريع البيئية هي كيان تم إنشاؤه لضمان تنفيذ برنامج العلاج البيئي الكويتي (كيه إي آر بي) وفقا للالتزامات الدولية لدولة الكويت. وقالت ان هذا البرنامج يتطلب الكثير من التخطيط والمراقبة من خلال العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي قدمت ما يقرب من 3 مليارات دولار لتمويل المشاريع ومع الكيانات المعنية «وتمكنا من وضع خطط مناسبة لبرنامج عالمي المستوى».

