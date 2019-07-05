مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن اسم الفائز بالسحب الربع سنوي لحساب الجوهرة، حيث حصل مصدق شفيع بيش امام على مبلغ 250,000 دينار وقد تم إجراء السحب مباشرة على الهواء عبر إذاعة «نبض الكويت» FM 88.8 يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني. علماً أن السحوبات الشهرية والربع سنوية لحساب الجوهرة تتم تحت إشراف ومراقبة شركة «ديلويت» العالمية.

وقد أجرى بنك الكويت الوطني لقاءً مع الفائز بالسحب الربع سنوي مصدق شفيع بيش امام تحدث خلاله عن سعادته بالفوز قائلاً: «لديّ حساب الجوهرة منذ حوالي 12 عاماً، علماً ان لزوجتي وولديّ حساب خاص بكل منهم أيضاً. لقد تلقيت خبر الفوز من قبل أحد الأصدقاء، حيث طلب مني التحقق من الأمر من خلال «الانستغرام».

وتابع مصدق قائلاً بانه يرغب بافتتاح مركز تأهيلي في الكويت والهند لتطوير الذات خاص بالأشخاص الذين مروا بتجارب صعبة في الحياة والذي يهدف من خلاله إلى مساعدتهم للحصول على مستقبل أفضل. كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت الوطني مؤكداً على مصداقيته ومتمنياً له دوام النجاح والتوفيق».