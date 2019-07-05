مال وأعمال

انطلق برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية برعاية بلاتينية لبنك الكويت الوطني وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك مع مؤسسة لوياك التطوعية. وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع.

ويشهد البرنامج مشاركة واسعة من الطالبات والطلاب أعمارهم بين 12 و16 عاماً. ويتخلله جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات ورحلات ميدانية وورش عمل مختلفة تهدف إلى نشأة وتعزيز برامج اجتماعية رائدة في الكويت.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي «إن هذه الرعاية تأتي في إطار شراكة البنك الوطني الاستراتيجية مع لوياك وحرصه على توفير الدعم للشباب واتاحة الفرصة امامه للثقة بأفكاره وبلورتها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع. وتتمثل مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا البرنامج من خلال تقديم رعايته للبرنامج وكمشاركة في اللجنة التحكيمية والتوجيهية للمتدربين، حيث يقدم المشورة والتدريب للمشاركين إلى جانب دوره في اختيار المشاريع والمبادرات الفائزة.

