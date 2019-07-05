مال وأعمال

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن ما شهدته قاعة عبدالله السالم في نهاية دور الانعقاد الثالث أول من أمس يدلل على ما تتمتع به الكويت من ممارسة ديموقراطية راقية مارسها أعضاء مجلس الأمة الموقرين طبقاً لمواد ونصوص الدستور الذي أقسمنا عليه جميعاً وأيضاً كان دوري تفنيد الاستجواب والرد عليه بمنتهى الشفافية والمصداقية أمام نواب الأمة والشعب الكويتي. وقال على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة حصوله على أغلبية برلمانية بتجديد الثقة له للمرة الثانية في ديوانية فلاح الحجرف أمس «هذه الثقة تضع علينا مسؤولية مضاعفة، لكي نستكمل ما نعمل له وتحقيق ما نصبو إليه في الكويت الغالية الحبيبة، في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس الوزراء، وأن نضاعف الجهود ونبذل ما نستطيع خدمة للكويت وشعبها الكريم.

وأضاف الحجرف لدى استقباله جموع المهنئين «نحمد الله على نعمة الديموقراطية في الكويت، ولا يوجد بيننا خاسر أو رابح، فالكويت هي الرابح الاكبر في الديموقراطية الجميلة، ويبقى جميع الاخوة في مجلس الامة فريقا واحدا مع الحكومة، نعمل كل ما يسهم في سمو وازدهار الكويت.

وحول المقترحات الخاصة بالمتقاعدين قال الحجرف «أي مقترح بخصوص اخواننا المتقاعدين ستتم مناقشته في اللجنة المالية، وفقا للتنظيم اللائحي للدستور، ولكن لا يمكن لأي وزير أو الحكومة تغيير قانون دون موافقة مجلس الامة، لذلك عقدنا عدداً من الاجتماعات لمناقشة الاقتراحات العديدة التي قدمت، ونحن متعاونون مع البرلمان في تزويد اللجنة المالية كل ما يطلبونه من بيانات، تتعلق بتوفير متطلباتهم والقوانين تدرس في اللجان قبل عرضها.

قضية التأمينات

وحول التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الاختلاسات التي طالت أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتهم فيها مديرها العام السابق، أشار الحجرف بعد صدور الحكم القضائي بحق المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، قمنا بتشكيل فريق لحصر ممتلكاته داخل الكويت لمصادرتها بهدف الحفاظ على المال العام.

وبلغة واثقة ، عاد وأكد وزير المالية د. نايف الحجرف ما سبق وأن كرره مراراً أمام نواب الأمة بأنه لن نسمح لأي شخص كائناً من يكون بالتعدي على حرمة المال العام، قائلاً نحن مسؤولون ومؤتمنون في الحفاظ على المال العام. وأوضح الوزير الحجرف أنه لن ندخر جهداً في ملاحقة كل من يتعدى على المال العام من أي شخص كان.

عمل ديموقراطي

وبدوره ، أوضح النائب في مجلس الأمة مبارك الحجرف أن ما حدث اليوم ومن قبل الأمة هو نتاج العمل الديموقراطي الذي تتمتع به الكويت وقد حاز الوزير على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة والذي إن دل على شيء فإنما يدل على نزاهة وشفافية الوزير الحجرف في تفنيد محاور الاستجواب. وأضاف في رد على تساؤل عن أن تكون صلة القرابة هي وراء تأييده الوزير الحجرف ، أجاب باقتضاب: إن كان ابن عمك نزيهاً وواضحاً فلي الفخر أن أقف معه.

نتيجة متوقعة

وأشار العميد متقاعد عبدالرحمن العجمي باقتضاب أن جلسة طرح الثقة وحصول الوزير على ثقة نواب الأمة قد أنهت المنازلة السياسية التي دارت خلال الأيام الماضية بين المستجوب والوزير . وكانت جلسة طرح الثقة متوقعة من قبل المحللين السياسين والمتابع لواقع الأداء السياسي للوزير الحجرف. وجاء تقبل الجميع لنتيجة التصويت طرح الثقة مرآة عاكسة لما تتمتع به الكويت من أجواء ديموقراطية وسليمة وبروح رياضية، وفي اعتقادي أن تعاون الحكومة ومجلس الأمة لابد وأن يصب في النهاية في خدمة المواطنين.

