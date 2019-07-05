آخر النهار

انتشرت ظاهرة تحد جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «تحدي غطاء الزجاجة»، وتم تداول الفيديوهات بشكل كبير وخاصة عبر إنستغرام مع تفعيل هاشتاغ #bottlecapchallenge الخاص بها.

وهدف التحدي هو ركل غطاء الزجاجة وفكه بالقدم من خلال حركة دائرية بالجسم، ونجاح التحدي يكمن في عدم إيقاع الزجاجة، بالإضافة إلى التصوير البطيء للمشاركين.

ومن أبرز المشاركين في هذا التحدي الممثل البريطاني جايسون ستاثام، بعد قبوله دعوة المغني الأميركي جون ماير إليه، ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على إنستغرام وهو يؤديه وعلق على نجاحه فيه قائلًا: «هذا الشيء وصل إلي من جون ماير، ولكنه سرعان ما سينتقل إلى الجميع». ودعا المخرج جاي ريتشي والمقاتل جيمس مونتاسري لمثولهم أمامه.