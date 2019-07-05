آخر النهار

أكدت الفنانة أصيل هميم الى أنها تترقب مشاركتها مع أسرة مسرحية «بائعة الكعك» التي تشارك ضمن فعاليات المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي يقام في الكويت وتعدها تلك إضافة إلى مسارها الفني بعد أن تم عرض العمل في قطر ولاقى انطباعاً جميلاً من قبل الجمهور القطري كما أنها تتطلع لأن ترى الجمهور المسرحي في الكويت ومتابعة العمل خلال عرضه على مسرح الدسمة يوم الأربعاء المقبل.

وعن الانطباع العام بعد الصدى الذي لاقته أغنيتها «سر الحياة» قالت: عندما أجد أن الجميع يردد الأغنية فهو النجاح بحد ذاته والانتشار الساحق والواسع لها أبهرني كون الأمر يعتبر دافعاً لأن أقدم ما هو أفضل في المرة المقبلة وهذا ما كنت قد أعلنت عنه مسبقاً بأن الكلمة واللحن هما عاملان مهمان بالنسبة لي.

يذكر أن مسرحية «بائعة الكعك» من إخراج وبطولة ناصر عبدالرضا ويشاركه في التمثيل عدد من الفنانين وهي من تأليف تيسير عبدالله وعبدالرحيم الصديقي.

