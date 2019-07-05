آخر النهار

ذات يوم، ذهبت مجموعة من صناع المسرح في فرنسا الى وزير الثقافة الفرنسي يشتكون من محدودية أسعار التذاكر وبالتالي عوائد العروض المسرحية التي تقدمها المؤسسات الخاصة.

فكان أن بادر وزير الثقافة الفرنسي يومها أندريه مارلو بدعوة أهل الاقتصاد والحوار المشترك مع أهل المسرح،من أجل طرح أفكار مشتركة لدعم ميزانيات تلك العروض وحماية تللك المؤسسة الفنية الخاصة المعنية بالمسرح.

فجاءت فكرة شراء حقوق عرض الأعمال المسرحية من قبل التلفزيونات الرسمية مقابل مبلغ إيجابي، يمثل دخلاً إضافياً كما جاءت فكرة دعم المشروع المسرحي، لكل عرض منذ البداية بميزانية متخصصة، وهو أمر سائد الآن، وتسير عليه عدة دول ومنها المغرب وتونس والجزائر.

كما طرحت فكرة شراء عروض من قبل وزارة الثقافة، وتقدم تلك العروض لعدة جهات ومن بينها ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم.

كل تلك المعطيات، أسهمت بتحقيق عوائد إضافية وطبعاً بالإضافة إلى عوائد شباك التذاكر.

فرقنا المسرحية الأهلية اليوم تعاني من مشكلة «دائمة» هي الميزانيات التي تكاد تكون المعوق الأساسي أمام انطلاقتها.. رغم المكانة المرموقة التي يحتلها المسرح وعروضه في الكويت، حيث يمثل أحد مفردات التميز الفني في كويتنا الغالية.

فهل ثمة مبادرة في هذا الجانب.

وعلى المحبة نلتقي

