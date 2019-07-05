آخر النهار

على وقع الأهازيج الشعبية المعزوفة على آلة «البزق» التقليدية قدمت فرقة قرغيزستان الاستعراضية الموسيقية للناشئة عرضا على مسرح عبدالحسين عبدالرضا الكويتي أمتع جمهور الحاضرين. وقدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات والاهازيج الفلكلورية المشهورة في قرغيزستان للتعريف بالإرث الثقافي والفني لبلادها.جاءت مشاركة الفرقة ضمن فعاليات الدورة الـ 21 للمهرجان الثقافي للأطفال والناشئة الذي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي سنويا ويتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات التي تستهدف الارتقاء بذائقة الناشئة والطفل وتقديم كل ما يحمل إليهم المتعة والفائدة.

