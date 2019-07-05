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يعيش الفنان احمد عز حاليا حالة من السعادة الغامرة للنجاح الجماهيري الهادر الذي يحققه فيلمه الممر الذي نزل إلى دور العرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر.. وأيضا الثناء والإشادة النقدية الكبيرة التي حظي بها الفيلم وجاءت متزامنة لنجاحه الجماهيري الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية لبطولات قوات الصاعقة المصرية أثناء حرب الاستنزاف والتي تعد سجلاً مشرفاً لبطولات الجيش المصري رغم أنها فترة غامضة لا يُعرف عنها الكثير ولم يتم تسليط الضوء عليها وأجيال عديدة خصوصا الأجيال الجديدة لا تعرف عنها شيئاً!! وجاء هذا الفيلم الملحمي ليكشف ويؤكد على هذه الملاحم البطولية للجيش المصري أثناء هذه الحرب المجيدة.

ومن خلال هذه الأهمية والقيمة لهذا الفيلم قال عز في تصريحات خاصة لـ النهار درجة الحماس عندي أثناء العمل في هذا الفيلم لم يكن لها مثيل لان العمل يضم العناصر التي يبحث عنها كل ممثل وهي مخرج استثنائي بحجم شريف عرفة الذي أتشرف بالعمل معه لأول مرة وكان من بين أهدافي السينمائية أن يجمعني فيلم بهذا المخرج والفنان الكبير أيضا المنتج هشام عبدالخالق بثقافته وحبه للسينما لذلك قدم كل شيء حتى يخرج الفيلم بهذه الصورة المتكاملة إلى جانب فريق عمل رائع من الزملاء والأصدقاء الممثلين والفنيين.

وأضاف وقبل هذا وبعده أهمية الفيلم وأحداثه التي ترصد ملاحم وبطولات الجيش المصري في إحدى أهم الفترات في تاريخ مصر والمنطقة العربية خلال آخر مائة عام ومن هنا كان حماسي الهائل لـ الممر الذي اعتبره خطوة مهمة جدا في مسيرتي الفنية واعتز كثيرا بشخصية الضابط نور التي قدمتها في الفيلم وهي من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتي سواء على المستوى البدني أو مستوى التنفيذ لان معظم المشاهد كانت تصور خارجياً وفي الصحراء وبها جهد كبير في الحركة لذلك قبل التصوير خضعت أيضا لتدريبات بدنية شاقة على مدى عدة أشهر كما خضعت أيضا لتدريبات الصاعقة بما فيها من جهد وقسوة حتى أكون ملائماً تماماً للدور وللشخصية وحتى تكون هناك مصداقية للعمل وللشخصية وحتى تخرج للجمهور بالشكل الذي شاهده .

وعن الاختلاف بين شخصية الضابط نور في الممر وشخصية الضابط في فيلمه السابق الناجح الخلية قال عز هناك اختلاف كبير بين الشخصيتين على سائر المستويات فكل منهما كان لديه مهمة مختلفة وسط أجواء وأحداث مختلفة تماما صحيح أن الاثنين يؤديان مهمة وطنية لكن نوع كل مهمة وأجوائها وطبيعتها تشكل فارقاً كبيراً ومهماً وعموماً الفنان الممثل يمكنه أن يقدم أكثر من نمط للشخصية الواحدة وكل إنسان مهما تشابهت الوظائف له شخصية مختلفة عن الآخر حسب الظروف المحيطة بكل منهما فالضابط المقاتل يختلف بحسب مهمته القتالية عن الضابط في مجال عمل آخر كما أن الجوانب الإنسانية دائما ما تكون مختلفة لذلك كل شخصية يكون لها شكل وأداء مختلف لاختلاف العصر والاختلاف الإنساني.

جيلك من الفنانين والنجوم متهم دائما بالاستسهال الفني وانه بعيد عن الأعمال الوطنية التي يكون لها تأثير ايجابي مهم على المستوى الوطني والشعبي فهل ترى أن فيلمي الخلية والممر ينفيان عنك وعن جيلك هذا الاتهام؟

هذا الاتهام به ظلم كبير لي ولجيلي فمثل هذه الأعمال الخلية والممر لا تكون متاحة أمام الفنان طوال الوقت وهو يعزف ويبتعد عنها فهي أعمال تواجدها بصفة دائما يعد من الأشياء الصعبة لأنها تحتاج إلى إمكانيات إنتاجية هائلة وتنظيم ووقت ومثل هذه الأعمال لا يحتاج تقديمها إلى قرار شخصي من الممثل أو الفنان وبكل صدق أؤكد للجميع أن تقديم بطولات القوات المسلحة المصرية على شاشة السينما هو حلم لجميع الفنانين ودائما ما نسعى إلى هذا الحلم لأنه يقدم نماذج لبطولات أبناء بلدنا الذين كانت لهم تضحيات هائلة وعظيمة في سبيل الوطن وندرتها وعدم تواجدها بالشكل الكافي لا يعد كسلاً أو ابتعاداً من جانب جيلي عن هذه الأعمال الوطنية فقط نتمنى أن تتاح الظروف السينمائية لتواجدها بكل ما تتطلبه من إمكانيات ومعدات وميزانيات وجهد.

بعد الخلية والممر وما حققته من نجاح ماذا عن فيلمك الجديد يونس الذي تعمل عليه الآن؟

الفيلم تغير اسمه الآن إلى العارف عودة يونس وهو فيلم في غاية الأهمية من حيث الموضوع الذي يتناوله والأحداث التي يطرحها فمضمونه يدور حول من يمتلك المعلومة فهو يحكم العالم وهو ما يحدث في العالم حاليا حيث أصبحت الحروب ليست مجرد صواريخ وطائرات ودبابات بل أصبحت حرباً معلوماتية ومن هنا كانت فكرة الفيلم عن شخص يفهم في التكنولوجيا وتتم الاستعانة به من جانب إحدى الجهات الأمنية في مهمة محددة وشديدة السرية والخطورة والفيلم من إخراج احمد علاء على رأسهم النجم الكبير محمود حميدة واحمد فهمي وركين سعد وكارمن بصيص وريتا مايك.

وعما إذا كان النجاح الكبير لأولاد رزق هو الذي دفعه لتقديم جزء ثان منه؟

قال عز: أنا والمخرج طارق العريان لا نفكر أبدا بهذه الطريقة ولا بهذا الأسلوب وعندما قدمنا الفيلم كان مخططاً أن تتبعه أجزاء أجزاء أخرى منه لان أحداثه وطبيعة شخصياته تحتمل وجود أجزاء أخرى منه وأنا سعيد بالعودة للعمل مرة أخرى مع المخرج المتميز طارق العريان بعد نجاح أولاد رزق والخلية وسيشهد الفيلم أحداثا ومفاجآت غير متوقعة ولم ينسحب من الجزء الجديد من الفيلم أي من أبطاله كما أشيع فكل الزملاء والأصدقاء سعداء بالعمل في الجزء الجديد من هذا الفيلم أما موعد عرضه فهذا أيضا غير معلن وغير مؤكد في الوقت الراهن.

بعد كل هذا النجاح الفني والجماهيري العريض الذي تحقق لأفلامك وأعمالك الأخيرة.. كيف تتعامل معه؟

بالكثير من التواضع والشكر والحمدلله لان النجاح ليس فقط نتيجة جهد وعمل دائم ودقة في الاختيار بل قبل كل ذلك وبعده هو توفيق من الله .

