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لوس أنجلوس - «رويترز»: خرج فيلم الأبطال الخارقين «المنتقمون: لعبة النهاية» (أفنجرز: إند جيم) بنصيب الأسد من جوائز (إم.تي.في) السينمائية والتلفزيونية..

وفاز الفيلم الناجح الذي أنتجته مارفل وأصبح ثاني أكثر الأفلام السينمائية تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق بجائزة أفضل فيلم، وأفضل شرير لشخصية ثانوية التي قدمها الممثل جوش برولين، كما فاز بجائزة أفضل بطل لشخصية أيرون مان التي أداها الممثل روبرت داوني جونيور.

وفاز مسلسل «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) الذي تدور أحداثه في أجواء خيالية في العصور الوسطى بجائزة أفضل عمل تلفزيوني.

وكانت جائزة أفضل فيلم وثائقي من نصيب فيلم «سرفايفينج آر كيلي»، الذي تظهر فيه سبعة نساء أمام الكاميرا للحديث عما يصفنه بسنوات من الاعتداءات الجنسية والعاطفية التي تعرضن لها على يد المغني الشهير آر كيلي.

وحصلت إليزابيث موس، بطلة مسلسل «ذا هاندميدز تيل» على جائزة أفضل أداء تلفزيوني، وهي فئة اقتصر المرشحون فيها على النساء. وتدور أحداث المسلسل الخيالية في المستقبل القريب، حيث تفقد المرأة كل حقوقها، بما في ذلك حقها في العمل والقراءة.

وفازت الممثلة بري لارسون في فئة أفضل قتال عن أدائها لشخصية كابتن مارفل. وفي فئة أفضل قبلة ذهبت الجائزة للممثلين الشابين نواه سنتينيو ولانا كوندور عن فيلم «تو أول ذا بويز آيف لوفد بيفور».

وفاز الممثل والمنتج والمصارع دواين جونسون بجائزة الجيل تقديراً لمسيرته التي تشمل أكثر من 30 فيلماً وعملاً تلفزيونياً، بما في ذلك سلسلة أفلام «ذا فاست آند فيوريوس».

