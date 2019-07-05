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نفى الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك، وجود أي ربط بين شخصية الشرير التي يجسدها في «بوند 25»، وأصوله العربية، مؤكدا أنه كان واضحا مع فريق العمل منذ البداية على أن تكون الشخصية بعيدة تماما عن أي تصنيف على أساس العرق أو الديانة، أو أن يقوم بأي عمل إرهابي يعكس أيديولوجية دينية مؤكدا على أنه لا يستمتع بلعب مثل هذه الأدوار، وهو ما دفعه لقبول الدور منذ البداية.

وخلال حواره مع موقع ديجيتال سباي البريطاني، تحدث رامي مالك البالغ من العمر 38 عاما، عن لعب دور الشرير الذي يواجه العميل 007 في فيلم «بوند 25»، وعن الصعوبات التي تواجههم سواء في ترتيب جدول التصوير، والتوفيق بين مواعيد تصوير الجزء الأخير من مسلسله الشهير «مستر روبوت»، ومشاهده في بوند خاصة بعدما أصيب الممثل البريطاني دانيال كريج أثناء تصوير أحد مشاهده في الكاحل، ما أدى لتوقف التصوير حتى تعافيه وتأهيله للعودة مرة أخرى.

ورفض «مالك» خلال الحوار، الإفصاح عن اسم الشخصية وصفاتها، مؤكدا أن هذه المعلومات يجب أن تظل غامضة في الوقت الحالي، ولكنه أوضح أنه شرير ذكي للغاية وسيلقى إعجاب الجمهور، وأنه متحمس للغاية لاستكمال تصوير مشاهده، حيث صور مشهدا واحدا في النرويج ولم يتواجه معه دانيال كريج الذي يتطلع لملاقاته قريبا.

أكد مالك في حواره، أنه ليس السبب في تعطل تصوير وانتهاء مراحل العمل على الفيلم، وذلك ردا على إشاعات انشغاله بتصوير مستر روبوت، مشيرا إلى أنه متحمس للغاية للقاء كريج والعمل معه، في الوقت الذي أوضح فيه أن تصوير الجزء الأخير من المسلسل كان أصعب من المواسم السابقة للغاية.

يذكر أن فيلم بوند 25 من المقرر طرحه في دور العرض بالمملكة المتحدة 3 إبريل 2022، وفي الولايات المتحدة 8 إبريل 2020، بحسب موقع إنديواير، بعدما كان محددا له موعد طرحه أكتوبر 2019 الحالي، ولكن بسبب الأزمات العديدة التي واجهت فريق العمل ما بين تغيير المخرج وكتابة السيناريو، وإصابة كريج ووقوع تفجير أثناء تصوير أحد المشاهد، ولكن مالك يؤكد أن صناع سلسلة أفلام بحجم جيمس بوند قادرون على تخطي العقبات وإعادة ترتيب الجدول بالشكل المطلوب .

