عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنّ لعبة التهديدات ستنقلب عليها وذلك بعيد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ بلاده ستنفذ اعتباراً من الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى.وكتب ترامب على تويتر أنّ إيران أصدرت للتوّ تحذيراً جديداً. روحاني يقول إنّهم سيخصّبون اليورانيوم إلى أي مستوى نريده إذا لم يتم إبرام اتفاق نووي جديد. وأضاف أن على إيران أن تكون حذرة في تهديداتها لأنها قد ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل.

وهدّدت إيران في 8 مايو بأنها ستتخلى عن التزامات في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى رداً على قرار ترامب إعادة فرض عقوبات عليها بعد أن انسحب من الاتفاق في مايو من العام الماضي.

في المقابل أكدت إيران امس أن المقاومة النشطة ستكون علاجا مضادا للسم بوجه تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي لعام 2015. وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، إن خروج ترامب من الاتفاق النووي أصاب مسار الدبلوماسية، وإن مكافحة ترياق التهديدات الأميركية يكون بمقاومة نشطة. وشدد خسروي على أن إيران مصممة على المضي قدما في تنفيذ خطتها لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني. من جهة ثانية نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء امس عن وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) الإيراني محمود علوي قوله إن إجراء محادثات بين طهران وواشنطن مرهون برفع العقوبات الأميركية وموافقة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأضاف علوي يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا لكن ذلك في حالة رفع ترامب العقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات. وأضاف كان الأميركيون مرعوبين من قوة إيران العسكرية. هذا هو السبب في قرارهم إلغاء قرار مهاجمة إيران.

بدوره حذر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الدول الأوروبية من تداعيات سياسات الولايات المتحدة الأحادية الجانب معتبرا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يستهدف الدول الأوروبية ودورها الدولي. وأضاف شمخاني أن بلاده دفعت ثمنا باهظا في مواجهة سلوك واشنطن، ورأى أن الدول الأوروبية أصبحت لاعبا غير مؤثر في المجتمع الدولي نتيجة سياسات ترامب، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى صعود التيارات المتطرفة في أوروبا ما يشكل تحديا أمنيا لها.

