عربيات ودوليات

الأمم المتحدة- الوكالات: عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 53 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم المشير خليفة حفتر بشنّها ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. لكنّ دبلوماسيين أميركيين قالوا خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوءاً أخضر من واشنطن للموافقة على النص، وانتهت المحادثات من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة.

وصرّح سفير البيرو لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن أنّ النقاشات حول البيان لاتزال مستمرّة لكنّ دبلوماسيين في المجلس قالوا إنهم لا يتوقّعون أن تثمر. وأطلق حفتر، في الرابع من أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة «الوفاق الوطني» الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من عدة فصائل مسلّحة. ومواقف القوى الكبرى منقسمة حيال الحملة العسكرية التي يشنّها حفتر، وسط رفض أميركي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار. ويدعو مشروع البيان المتحاربين إلى «خفض التصعيد فوراً والالتزام بوقف إطلاق النار». وتبادلت حكومة «الوفاق» الوطني الليبية وقوات حفتر الاتهامات بشنّ الهجوم. ودانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الضربة الجوية «المشينة» لكنّها لم تدع إلى وقف لإطلاق النار. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن غضبه لاستهداف المركز ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة امس أن مركز تاجوراء للمهاجرين القريب من العاصمة طرابلس تعرض لغارتين جويتين. كذلك أعلن التقرير ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 53 قتيلا، بينهم 6 أطفال، كما أصيب 130 شخصا وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأنها تلقت معلومات عن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركز تاجوراء. كما أورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية، والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.

وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه لا يمكن تأكيد من الذي شنَّ الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص».

