عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: باشرت، امس اول سفيرة سعودية مهام عملها بسفارة بلادها في واشنطن. وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، «بدأت مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الاميركية». وتابعت «اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب». وتعد ريما بنت بندر اول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وفي 16 نيسان الماضي، اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان.

