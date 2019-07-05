عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من انه اذا استمرت اسرائيل في نقض الاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين «فنحن ايضاً لن نلتزم بهذه الاتفاقات»، مؤكداً من جهة ثانية ان «صفقة القرن انتهت».

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة انه «اذا لم تلتزم اسرائيل بالاتفاقيات فنحن ايضاً لن نلتزم بها».

وأضاف «منذ ابرم اتفاق اوسلو واسرائيل تعمل على تدميره، وقد نقضت كل الاتفاقات وهي مكتوبة كلها بيننا وبينهم» مجدداً رفضه استلام اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة.

وقال «نريد اموالنا كاملة، بل ومن الآن فصاعداً سنناقش مع الاسرائيليين كل قرش يخصمونه وليس فقط ما يتعلق بالشهداء والأسرى والجرحى». وتجبي اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب، ولكنها بدأت في فبراير بحسم نحو 10 ملايين دولار من هذا المبلغ، هي في نظرها قيمة ما تدفعه السلطة شهرياً لصالح اسر المعتقلين في السجون الاسرائيلية او الذين قتلوا خلال مواجهات مع اسرائيل. وفي حواره مع الصحافيين اكد الرئيس الفلسطيني ان «صفقة القرن انتهت وستفشل كما فشلت ورشة المنامة التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له ايضاً» معتبراً انه «لم يبق شيء اسمه +صفقة القرن+ بعد الذي طرحه الأميركيون». ويعد صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر خطة سلام لحل النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني يطلق عليها الفلسطينيون اسم «صفقة القرن» تهكما وتستند الى مفاهيم اقتصادية عرضها كوشنر على عدة زعماء عرب في ورشة عمل عقدت قبل اسبوع في المنامة وقاطعتها السلطة الفلسطينية. ويتوقع ان يتم الكشف عن الخطة بعد الانتخابات الاسرائيلية العامة المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

وتابع عباس «لن نقبل ان تفرض علينا اميركا رأياً، ولن نقبل بأميركا وحدها وسيطاً» مشدداً على رفض السلطة الفلسطينية «التعامل مع الادارة الأميركية ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق القضية الفلسطينية ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية».

الى ذلك كشف استطلاع للرأي ان تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يثقون في اعلان الحكومة الأميركية بأن خطتها الاقتصادية التي كشفت النقاب عنها مؤخراً تهدف الى تحسين وضعهم الاقتصادي.

ووجد الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،وهو الأول منذ مؤتمر المنامة، ان انعدام الثقة بواشنطن هو المهيمن.

وقال 90% من الفلسطينيين انهم لا يثقون بالادارة الأميركية، كما ان غالبيتهم تعتقد ان حكومة اسرائيل المقبلة ستشن حربا على قطاع غزة، وتدفع باتجاه انهيار السلطة الفلسطينية، وفق الاستطلاع.

