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الخرطوم - الوكالات: واصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج امس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين الى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فض اعتصام للمتظاهرين امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وليل الأربعاء التقى ثلاثة جنرالات، بينهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، وخمسة ممثلين عن «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من اثيوبيا والاتحاد الافريقي في فندق في الخرطوم. وبعد ساعات عدة من المحادثات، اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات.

وقال وسيط الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات للصحافيين ان «الطرفين اجريا مفاوضات مسؤولة». واضاف «تقرر الافراج عن جميع السجناء السياسيين وستتواصل المفاوضات».

وقبيل استئناف الحوار اصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول عبدالفتاح البرهان «عفواً» عن 235 من متمردي «جيش تحرير السودان»، أحد ابرز الفصائل المتمردة في دارفور واحدى قوى تحالف الحرية والتغيير. ورحبت واشنطن باستئناف الحوار مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية موغان اورتيغاس ان «الوقت حان كي يتوصل المجلس العسكري الانتقالي الى اتفاق مع تحالف الحرية والتغيير». وأضافت ان واشنطن تدعم «مطلب الشعب السوداني تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية».

