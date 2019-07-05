عربيات ودوليات

عقدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم اجتماعا مع رئيس مجلس ادارة «دار نهضة مصر» للنشر، داليا ابراهيم لبحث المستجدات حول مبادرة «اتكلم مصري» التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجموعة، للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج، وذلك من خلال انتاج تطبيق الكتروني يضم محتوى تفاعليا شيقا.

وشهد الاجتماع عددا من المستجدات كان ابرزها اعلان «دار نهضة مصر» تحملها التكلفة الكاملة للمشروع في مرحلته الأولى والتي تشمل الأطفال من سن 3 الى 6 سنوات، يتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط، يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم احرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، وذلك من خلال انشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها اعضاء الأسرة، اضافة الى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

وسيتم تطوير المحتوى من قبل شركة «نهضة مصر بينما ستقوم شركة «نهضة مصر للحلول الالكترونية «بكافة اعمال البرمجة وتطوير الحلول الالكترونية الخاصة بالتطبيق الجديد.

وأعربت وزيرة الهجرة عن بالغ سعادتها بتلك القيم التي ترسخها «دار نهضة مصر» من اعلاء للمصلحة العامة، وجعلها الاعتبار الأوحد لاتخاذ قرار تحمل تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة «أتكلم مصري» بشكل كامل، مما يجعلنا امام نموذج يحتذي به في تضافر كافة الجهود لانجاز واحد من اهم المشروعات التي تعمل عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر، متابعًة ان الاهتمام بأجيالنا الناشئة بالخارج وخلق محتوى تعليمي للغة العربية يخصهم بالأساس يتطلب وعيا كبيرا لدى القائمين على هذا المشروع حتى يتم انجازه بالشكل المطلوب.

وأضافت الوزيرة ان لـ«دار نهضة مصر» تاريخا عريضا من المساهمات في النهوض بالثقافة والمعرفة في مصر والمنطقة العربية بأسرها، كما تقوم الشركة بالعمل حاليا مع وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الجديدة الخاصة باللغة العربية والتربية الدينية لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ولهذا فاننا جميعنا على ثقة بقدرتنا على استكمال هذا الانجاز لنصنع مشروعا يحافظ على الثقافة العربية والمصرية لدى ابنائنا بالخارج، وذلك لتقريب التواصل بين الأطفال والأهالي مع بلدهم ورفع الانتماء لبلده الأم، حيث انه كلما عرف الشخص عن بلده الكثير من المعلومات والأحداث كلما زاد انتمائه وترسيخ العادات والتقاليد المصرية والقيم والمبادئ والأصول المصرية، وتزيد من شعوره بأنه جزء اساسي من هذه الدولة.

