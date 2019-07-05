عربيات ودوليات

انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف الكشف المبكر عن اورام الثدي في 9 محافظات، تشمل كل من «جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والاسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية»، حيث تؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة في الوحدات الصحية المنتشرة بأرجاء المحافظات الـــ9، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاماً.

ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى 1030 فريقا طبيا من السيدات، ولن يكون بينهن اي اطباء رجال مطلقا بمعنى ان الفرق التي ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي جميعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.

وأكد عضو اللجنة القومية للأورام د. حسين خالد ان الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساهم الى حد كبير في علاج حالات اورام الثدي ويرفع نسب الشفاء اذا كانت هناك اصابة بالمرض.

وقال انه يمكن تلافي الاصابة بسرطان الثدي من خلال ممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين بأنواعه وعدم الاستعمال الطويل للأدوية خاصة الهرمونية.

وتابع «يمكن الوقاية من المرض من خلال الاهتمام بالرضاعة الطبيعية بالنسبة للأمهات وعدم التأخير في الزواج والتبكير به، لافتاً الى انه ينبغي الاهتمام بالفحص الذاتي بصفة دورية والتردد على الوحدات الصحية للتعرف على المشورة الكاملة للرعاية».

