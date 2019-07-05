دوليه

امتدح مدرب بيرو الأرجنتيني ريكاردو غاريكا الروح العالية للاعبيه بعد الفوز على تشيلي وبلوغ المباراة النهائية، مشيداً بردة الفعل الرائعة للاعبيه بعد الخسارة المذلة أمام البرازيل.

وقال غاريكا بعد المباراة: «مررنا ببعض اللحظات الصعبة في كوبا أميركا ونستحق أن نكون في النهائي»، موجها سهامه نحو وسائل الإعلام البيروفية «لقد تمكنا من التغلب على الشدائد الهائلة التي كانت عقب هذه الهزيمة أمام البرازيل والتي تم الحكم عليها على عجل وأثارت موجة من الانتقادات القاسية».

نت جهته، قال القائد المخضرم باولو غيريرو عن المباراة: «كنا مركزين بشكل كبير جدا وحققنا الفوز بالنتيجة والأداء. الآن، يتعين علينا العمل والتفكير في مواجهة البرازيل. ستكون مباراة نهائية صعبة جدا».

