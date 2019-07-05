دوليه

أبدى قائد تشيلي غاري ميديل حزنه الشديد على الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام بيرو، والفشل في بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي. وقال ميديل عقب المباراة: «إنها نتيجة مؤلمة جدا للجميع، لكن بيرو لعبت مباراة كبيرة وعلينا أن نهنئهم. لقد لعبوا بطريقة جيدة جدا ويستحقون أن يكونوا في النهائي». أما مدرب تشيلي الكولومبي رينالدو رويدا فكان في حيرة لشرح أداء فريقه الذي كان في تناقض صارخ مع أدائه الرائع في مباراة كولومبيا في ربع النهائي.

وقال رويدا «لا أعرف العوامل التي يمكن أن تكون قد أثرت على الدقائق العشرين الأولى التي أحدثت الفرق».وأضاف «لم ندخل في المباراة ولم نظهر ردة فعل أو قتالية المباريات الأخرى»، موضحا «ذهنيا، أردنا أن نلعب المباراة النهائية دون التعامل أولاً مع هذه المرحلة (نصف النهائي) ففاجأتنا بيرو».لكن رويدا أشار إلى أن «حارس مرماهم (بيرو) أمضى ليلة رائعة».

