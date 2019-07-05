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يغادر وفد الأزرق غداً السبت إلى العاصمة البريطانية لندن للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 27 يوليو الحالي استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق أغسطس المقبل والتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وبدأ الأزرق تدريباته الاثنين الماضي على ملعب عبدالرجمن البكر في مقر الاتحاد واستمرت التدريبات حتى أمس الخميس، فيما منح الجهاز الفني بقيادة الكرواتي روميو يوزاك اللاعبين راحة اليوم من أجل التجهيز للسفر إلى المعسكر.

وأكد مدير المنتخب فهد عوض أن الوفد سيقيم في مدينة مارلو على أن تكون التدريبات على فترتين صباحية ومسائية. وأضاف إن موعد المغادرة سيكون في 10:00 صباح السبت، مؤكداً أن جميع اللاعبين الذي استدعاهم المدرب للقائمة سيغادرون إلى المعسكر دون تخلف أي منهم.

وشدد عوض على أهمية بطولة غرب آسيا بالنسبة للأزرق، خصوصا أن المنتخب سيحصد فائدة من المشاركة فيها، أبرزها «تجهيز اللاعبين للتصفيات المشتركة وهو الهدف الأهم»، مؤكداً أن ذلك لا يعني أن الفريق سيتواجد في البطولة من أجل المشاركة فقط.

ولفت عوض إلى أن المجوعة الثانية التي تضم الأزرق إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والأردن، قوية جداً وتضم ثلاثة منتخبات مشهود لها بالكفاءة، مشيراً إلى أن التأهل عن هذه المجموعة إلى الدور نصف النهائي سيكون خارج نطاق التوقعات.

وكان يوزاك استدعى قائمة تضم 30 لاعباً من أجل الانضمام للمعسكر والمشاركة في بطولة غرب آسيا، وضمت القائمة كل من: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، محمد السويدان، خالد إبراهيم، عامر المعتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، عبد العزيز بن ناجي، محمد خالد، مبارك الفنيني، أحمد الظفيري، سلطان العنزي، عبد الله ماوي، عبد العزيز وادي، رضا هاني، حمد حربي، شريدة الشريدة، فيصل عجب، عبد المحسن العجمي، فواز عايض، حسين الموسوي، علي خلف، بدر المطوع، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، عمر الحبيتر، شبيب الخالدي، وفيصل زايد. ومن المنتظر أن يلعب المنتخب 6 مباريات خلال المعسكر مع أندية مارلو وهنجر فورد وميدن هيد يونايتيد وكوينز بارك رينجرز وريدينغ واستون فيلا.

