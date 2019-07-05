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يتطلع «أزرق الناشئين» إلى تحقيق الفوز عندما يواجه نظيره السعودي في 10:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة غرب آسيا التي يستضيفها الاردن حتى 11 يوليو الحالي. ويحتاج الأزرق الصغير إلى الفوز فقط من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، خصوصاً بعد تعادله مع العراق 0-0 أول من أمس على ملعب الأمير محمد الدولي في الزرقاء ضمن الجولة الثانية. ويتصدر المنتخب السعودي الفائز على العراق بهدف نظيف في الجولة الأولى، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الكويت والعراق، لذلك يكفي السعودية التعادل في مواجهة اليوم لضمان الصدارة، فيما يحتاج أزرق الناشئين إلى الفوز فقط لانتزاع الصدارة والتأهل إلى المرحلة المقبلة. وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات التي تحتل المركز الاول في المجموعات الثلاث الى الدور النهائي لتلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة من اجل تحديد المراكز الثلاثة الاولى في البطولة. أما المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها فستلعب بالطريقة ذاتها على المراكز من الرابع الى السادس في حين تلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها على المراكز من السابع الى التاسع.

وشهدت مباراة الأزرق مع نظيره العراقي بعض الفرص من الجانبين لكن المهاجمين فشلوا في ترجمتها إلى أهداف، خصوصاً من الجانب العراقي نظراً لتألق الحارس عبدالرضا شهاب الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة.

