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يتوجه وفد المنتخب الاول للكرة الطائرة مساء اليوم الى صربيا لإقامة معسكر تدريبي هناك لمدة 12 يوما استعدادا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا لمنتخبات الرجال المقرر إقامتها في سلطنة عمان خلال الفترة من 17 وحتى 21 يوليو الحالي بمشاركة ثلاث منتخبات هي عمان المضيف والكويت والعراق على ان يتأهل منهم منتخبان للبطولة الآسيوية للرجال والمزمع ان تستضيفها إيران خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر المقبل.

ويترأس وفد أزرق الطائرة في المعسكر والبطولة امين سر الاتحاد فوزي المعتوق ويضم الوفد راشد الرشود اداريا واسماعيل دشتي مشرفا والجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي محمد كعبار ومساعده محمد الميموني والمصري احمد حسن أخصائي العلاج الطبيعي بالإضافة إلى 14 لاعبا هم: عبدالله بوفتين، عبدالعزيز شاكر، عبدالعزيز نجم، عبدالرزاق اللوغاني، عبدالرحمن المطوع، مبارك عبدالهادي، علي رمضان، محمد سويد، حسين المسري، بدر جوهرة، ناصر دشتي، عبدالوهاب الجيران، علي سعدون، وعبدالعزيز الشطي.

وسيلحق بوفد المنتخب في صربيا ثلاثي منتخب «تحت 23 سنة» بعد انتهاء مشاركتهم في تصفيات غرب آسيا المقامة حاليا في البحرين وهم، عمر العنزي، وراشد عنبر ،ويوسف كايد.

من جانب آخر، اعتبر أمين سر اتحاد اللعبة فوزي المعتوق ازرق الطائرة أمامه مهمة شاقة لكنها ليست مستحيلة، مضيفا: «نملك لاعبين مميزين وعلى قدر عال من المهارة والخبرة اللازمة، ولدينا ثقة كبيرة فيهم ، وأطالبهم بالتركيز والانضباط داخل وخارج الملعب وتقديم أفضل ما لديهم لحجز بطاقة التأهل للبطولة الآسيوية».

من ناحيته، افاد مدير المنتخب راشد الرشود ان برنامج المعسكر الصربي سيركز على الجوانب الفنية والتكتيكية من خلال تدريب يومي مكثف على فترتين صباحية ومسائية بالاضافة لخوض 4 مباريات تجريبية قوية.

