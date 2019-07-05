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خسر منتخب الكرة الطائرة أمام نظيره القطري اول من امس 1 3 في رابع جولات تصفيات غرب آسيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في البحرين.وتقدم المنتخب القطري في الشوط الاول 25-22 قبل ان يعادل الازرق النتيجة في الشوط الثاني 25-17 ثم تقدم العنابي القطري في الشوط الثالث 25-23 وفي الرابع 25 - 19. وفاز المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني في المباراة الثانية 3-0 وجاءت نتائج الاشواط على النحو التالي 25-17 و25-13 و25-16 كما تغلبت في المباراة الثالثة والاخيرة البحرين على العراق 3-0 وجاءت نتائج الأشواط 25-22 و25-19 و25-23.

