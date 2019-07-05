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حقق منتخب الرماية ميداليتين «فضية وبرونزية» اول من امس خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة في مدينة لوناتو دل غاردا الإيطالية وتستمر حتى 11 يوليو الحالي.

وجاءت الفضية في مسابقة تراب للفرق عبر الرماة خالد المضف وعبد الرحمن الفيحان وطلال الرشيدي، بعد احتلالهم المركز الثاني، خلف المنتخب الإيطالي صاحب الذهبية، في حين نال البريطانيون البرونزية.

ونال خالد المضف برونزية الفردي بعد ان اصاب 33 طبقا في الجولة النهائية، في حين آلت الذهبية الى البريطاني جون ماثيو كوارد هالي (45) والفضية الى الإيطالي ماورو دي فيلبيس (39).

وأهدى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي هذا الانجاز الى القيادة السياسية والشعب الكويتي، مشددا على ان ابطال الكويت لن يألو جهدا في تقديم كل ما لديهم لرفع اسم البلاد في اهم بطولة ، ووسط منافسة من ابطال اللعبة.

وقال العتيبي «مازالت الرماية الكويتية تجدد تألقها وتتفوق على اكبر المنتخبات العالمية، ونحن نخطط لحصد مزيد من المقاعد المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، ونتطلع الى تكرار انجازاتنا الأولمبية ورفع علم البلاد في العاصمة اليابانية».

وأشار الى ان ابطال الكويت مقبلون على المنافسة على مقاعد تأهيلية اضافية، من خلال بطولتي العالم في قطر وفنلندا، شاكرا اعضاء مجلس ادارة نادي الرماية ومنتسبيه والعاملين فيه، لجهودهم في ترجمة البرامج والخطط الفنية.

