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اعتذر اتحاد كرة السلة عن عدم استضافة بطولة الخليج للشباب التي كان مقررا ان تستضيفها الكويت خلال اغسطس المقبل وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم قدرة الاتحاد على توفير جميع متطلبات البطولة في الوقت المحدد لتحقيق استضافة مميزة. وقررت اللجنة التنظيمة الخليجية اسناد تنظيم البطولة للبحرين خلال الفترة من 19 الى 26 اغسطس. ويستعد «ازرق السلة» حاليا للبطولة من خلال التدريبات اليومية بقادة المدرب الكرواتي زاليتش.

من جهة اخرى، خاطب الاتحاد الهيئة العامة للرياضة من اجل زيادة ميزانيته في الموسم المقبل الذي سينتقل فيه الى مقره الجديد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة الامر الذي يتطلب تعيين مزيد من الموظفين في الصالة الخاصة لاتحاد كرة السلة ما يستدعي زيادة ميزانية الاتحاد.

ويبذل امين سر الاتحاد عبدالرحمن حسين مجهودا كبيرا في الوقت الحالي عبر تبادل المراسلات مع الاتحاد الدولي وذلك من اجل تحديث بيانات الاتحاد المحلي لدى نظيره الدولي بعد رفع الايقاف بصورة رسمية بالاضافة الى بحث امكانية تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للحكام والاجهزة الادراية في المستقبل القريب في الكويت.

